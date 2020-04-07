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Bakan Koca: " İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz"
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa ve Türkiye'deki seyrine ilişkin video paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa ve Türkiye'deki seyrine ilişkin video paylaştı.
Bakan Koca: "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:22 Kaynak: AA
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