Bakan Koca, Japonya Büyükelçi ile koronavirüsü konuştu - Son Dakika

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Bakan Koca, Japonya Büyükelçi ile koronavirüsü konuştu
23 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir araya geldikleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar hakkında görüştüklerini belirtti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir araya geldikleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar hakkında görüştüklerini belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti. Bakan Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:11 Kaynak: DHA
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