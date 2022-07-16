Bakan Koca Kahve Önergesini 4 Yıl Sonra Yanıtladı: "2016'da Kanser Yapmayan Maddeler Grubuna Dahil Edilmiştir" - Son Dakika
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Bakan Koca Kahve Önergesini 4 Yıl Sonra Yanıtladı: "2016'da Kanser Yapmayan Maddeler Grubuna Dahil Edilmiştir"

16.07.2022 12:26
Bakan Koca Kahve Önergesini 4 Yıl Sonra Yanıtladı: "2016'da Kanser Yapmayan Maddeler Grubuna Dahil Edilmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 yıl sonra yanıtladığı soru önergesinde, kahvenin insanlar için kanser yapmayan maddeler grubuna dahil edildiğini, Sağlık Bakanlığı'nın kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasalların kanser yapıp yapmadığına dair ise bakanlıkta bir çalışma olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 yıl sonra yanıtladığı soru önergesinde, kahvenin insanlar için kanser yapmayan maddeler grubuna dahil edildiğini, Sağlık Bakanlığı'nın kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasalların kanser yapıp yapmadığına dair ise bakanlıkta bir çalışma olmadığını bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Temmuz 2018'de kahveyle ilgili "kanserojen madde" iddialarını cevaplanması için Sağlık Bakanlığı'na soru önergesi yöneltti. Anayasa'ya göre 15 gün içinde yanıtlanması gereken, ancak yanıtlanmadığı takdirde herhangi bir yaptırım öngörülmeyen bu süreç 4 yıl sonra tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca kahve önergesini 4 yıl sonra yanıtladı.

Önergede; ABD Los Angeles'ta bir mahkemenin dört kahve şirketinin ürünlerine kanser uyarısı koyması gerektiği yönünde 2018'de verdiği karara dikkat çekilerek "Ülkemizde bu yönde inceleme yapılmakta mıdır? Kahveler için benzer bir uyarı kararı alınması düşünülmekte midir?" sorusu yöneltilmişti.

2016'DA "KANSEROJEN OLDUĞUNA DAİR YETERLİ KANIT YOK" DENİLDİ

Önergeyi 4 yıl sonra yanıtlayan Fahrettin Koca, en son 2016 yılında, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının (IARC) yayımladığı raporda kahvenin insanlar için kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt olmadığının belirtildiğini vurguladı. Koca'nın yanıtı şöyle:

"En son 2016 yılında, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının (İARC) yayımladığı raporda kahvenin insanlar için kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı belirtilmiş olup, kanser yapmayan maddeler grubuna dahil edilmiştir. Bakanlığımız tarafından ise kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan olası kanserojenlere dair bir çalışması bulunmamaktadır."

Koca'nın soru önergesine verdiği cevabı değerlendiren Gürer, "Farklı ürünler için ortaya konan iddialar kapsamlı ele alınmalıdır. Sonuçta insan sağlığı söz konusu. Kahve için kamuoyuna yansıyan iddialar var. Yaygın tüketilen kahve özellikle gençler arasında da yayılıyor. Sohbetlerin ve ziyaretlerin vazgeçilmezi kahveye yönelik olarak Bakan, yeterli bir kanıt olmadığını içeren 2016 yılı uluslararası kanser araştırma ajansı verilerini dayanak gösterdi" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca Kahve Önergesini 4 Yıl Sonra Yanıtladı: '2016'da Kanser Yapmayan Maddeler Grubuna Dahil Edilmiştir' - Son Dakika

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