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Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz! - Son Dakika

Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!

23.11.2021 10:56

Türkiye'de vaka sayıları dün itibarıyla yeniden 24 binin üzerine çıkarken, korkutan artış sonrası gözler gündeme gelebilecek yeni tedbirlere çevrildi. Basın mensuplarının "Kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 856 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, vefat sayısı ise 193 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayılarındaki ciddi artış sonrası gözler alınabilecek yeni tedbirlere çevrilirken, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YENİ DÖNEMDE KİŞİSEL TEDBİRLERİ ÖZELLİKLE AŞIYI SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Artan vakalar sonrası Türkiye'nin yeniden kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Koca, "Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

"AŞININ DA KORUYUCULUK SÜRESİ VAR, 6 AY OLUYOR, 8 AY OLUYOR"

Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsediklerini belirten Bakan Koca, "Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu yer yer yanlış algı ile '2 aşı neden korumuyor' deniliyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz 5 kere yapılıyor; 1 değil. Hepatit 1 kere mi yapılıyor? Covid aşısı olunca '1 tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da koruyuculuk süresi var 6 ay oluyor, 8 ay oluyor" dedi.

"EKSİK AŞISI OLANLAR MUTLAKA YAPTIRMALI"

Koronavirüs Bilim Kurulunun elindeki bilgileri değerlendirip vatandaşa ne zaman aşı olması gerektiğini söylediğini aktaran Koca, "Eksik aşısı olanlar yaptırmalı çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17,1 ama vefat oranı yüzde 85,7. Ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Koca Kapanma olacak mı? sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca 'Kapanma olacak mı?' sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz! - Son Dakika


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