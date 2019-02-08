Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisi Sürüyor, Bunlardan 7'si...

Bakan Koca: "Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisi Sürüyor, Bunlardan 7'si...

1 saat önce

- Bakan Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

- Bakan Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:40 Kaynak: AA

fahrettin koca, Kartal, Güncel
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