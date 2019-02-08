Bakan Koca: "Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan 13 Kişinin Tedavisi Sürüyor, Bunlardan 7'si...
1 saat önce
- Bakan Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
- Bakan Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Koca, Kartal
'da bina çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:40 Kaynak: AA
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