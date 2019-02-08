Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan Vatandaşları, Hastanede Ziyaret Etti

Bakan Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan Vatandaşları, Hastanede Ziyaret Etti

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan Vatandaşları, Hastanede Ziyaret Etti, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Koca, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel) Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Kartal'da Bina Çökmesi Sonucu Yaralanan Vatandaşları, Hastanede Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]