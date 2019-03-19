Bakan Koca, Kartal Şehir Hastanesi Yeni Binasının Açılışını Gerçekleştirdi
41 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal
Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca ve katılımcılar yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Koca, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: AA
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