Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Kartal Şehir Hastanesi Yeni Binasının Açılışını Gerçekleştirdi

Bakan Koca, Kartal Şehir Hastanesi Yeni Binasının Açılışını Gerçekleştirdi

41 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Koca, Kartal Şehir Hastanesi Yeni Binasının Açılışını Gerçekleştirdi, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca ve katılımcılar yeni binanın açılış kurdelesini kesti. Koca, daha sonra hastane binasında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: AA

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