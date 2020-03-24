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Bakan Koca: "Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir"
23 dakika önce
Bakan Koca: "Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir"
Bakan Koca: "Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir"
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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