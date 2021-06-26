Bakan Koca, kendisini aşı konusunda eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bakan Koca'nın bu sözlerini sert sözlerle eleştirdi.

"YÜZÜ KIZARMAYACAK NASIL OLSA"

Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'ya yönelik "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" dedi.

"UMARIZ SIK SIK GÜNEŞE ÇIKIYORLARDIR"

Kaftancıoğlu'nun bu sözünü unutmayan ve 1,5 ay sonra isim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı'na yanıt veren Koca, 18 yaşın üstündekilere yönelik aşılamanın başladığını hatırlatarak, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.