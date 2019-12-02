Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz" dedi.

Bakan Koca, acil ambulans sisteminin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Sağlık Bakanlığında düzenlenen tanıtım programına katıldı. Koca burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşımıza ihtiyaç anında ihtiyacı olan sağlık hizmetini en kaliteli şekilde vermenin çabası içindeyiz. Hastanelerimizi, sağlık kuruluşlarımızı modernize ediyor ve iyi yetişmiş yetkin sağlık çalışanlarıyla buralara hayat veriyor, fedakarca uğraş veriyoruz" diye konuştu.

Hayatın kurtulmasında zamanla yarışmanın ve hastayı en yetkin ellere en kısa zamanda ulaştırmanın büyük önem arz ettiğine işaret eden Koca, "Bu yüzden hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi sağlık sistemimizin bir diğer önemli cephesini oluşturmaktadır. Bugün geldiği noktada 112 acil sağlık hizmetlerimiz, hastane öncesi sağlık hizmetlerinde iftihar edeceğimiz bir örgütlenmenin sonucudur. Acil durumdaki hastaya doğru yapılan ilk yardımın ve hızlı müdahalenin ölümleri ve sakatlıkları engellemedeki rolü, bu sorumluluğu sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir alanı haline getirmiştir" şeklinde konuştu.

Karada hizmetin yeterli olmadığını görerek 2007 yılında deniz ambulanslarını, 2008 yılından itibaren helikopter ambulansları, 2010 yılından itibaren de uçak ambulansları hizmete soktuklarını aktaran Bakan Koca, dünyada ücret istemeden, herhangi bir sigorta kurumundan ücret almadan vatandaşına hizmet veren tek hava ambulans hizmetinin Türkiye'de olduğunu belirtti. Gelinen noktada 112 istasyon sayısının 2 bin 840, sadece 112 hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısının ise 5 bin 469 olduğunu söyleyen Koca, "250 ambulansımıza kar paleti takılarak, 22 ambulansımız ise kar bıçaklı ve kar paletli olarak en ağır kış şartlarında vatandaşlarımıza ihtiyaçları halinde erişebilmektedir. Özellikle ağır trafik kazalarına hizmet vermek üzere 4 yaralı birden taşıyabilen 62 adet ambulansımız hizmet vermektedir. 91 adet yoğun bakım ve obez ambulansına ek olarak 62 adet motosiklet ambulansımız sahada görev başındadır. Helikopter 6 adet, deniz ambulansımız 17, 3 uçak ambulansımızla karadan, denizden, havadan vatandaşımızın hizmetine yetişiyoruz. Kentlerde vakaya ulaşma süremizi 10 dakikanın altına indirdik, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrıldığımız yere büyük oranda ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Koca, "Bir gün ihtiyaç anında 112'yi aradığımızda karşınızda meşgul sesi duyabilirsiniz. Zamanla yarıştığınız o acil anınızda zamana yenik düşebilirsiniz. Bu durumda kalmamak için 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmeyiniz. Trafikte mavi ışıldak görüp, siren sesi duyduğunuzda yol vermekte gecikmeyiniz. Unutmayın hiçbir acele işiniz sizden yol isteyen ambulanstaki hastanın durumu kadar acil olmayabilir" dedi.

Program sonrası Bakanlık Kampüsü'nde sergilenen ambulansları gezen Koca, yetkililerden bilgi aldı. Ambulans helikopter de Bakanlık üzerinde bir selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

(Neşra Durmaz - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)