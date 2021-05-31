Bakan Koca: "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Tütünsüz Günü için yayımladığı mesajda "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda tütün ve tütün ürünlerinin birçok hastalığı tetiklediğine dikkat çekerek, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)