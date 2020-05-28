Bakan Koca: Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve... - Son Dakika

Bakan Koca: Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve...
Bakan Koca: Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.
Bakan Koca: Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:01 Kaynak: AA
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