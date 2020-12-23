Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada kızamıkçığın Türkiye'de sorun olmaktan çıktığı haberini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayarak, "Rubella virüsü (kızamıkçık) Türkiye'de sorun olmaktan çıktı. Bu güzel haberle bizi tebrik eden dostum Hans Kluge'ye teşekkür ediyorum. Aşılar enfeksiyonların engellenmesi için elimizdeki en önemli güç" paylaşımında bulundu.