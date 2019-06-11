Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle dünyanın önde gelen...
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Koca: "Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle dünyanın önde gelen...

3 saat önce

- Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.

- Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
Bakan Koca: Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle dünyanın önde gelen...
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle dünyanın önde gelen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]