Bakan Koca: "Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle dünyanın önde gelen...
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- Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:49 Kaynak: AA
- Kızılay
Bağışçıları Madalya Töreni
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
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