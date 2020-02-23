Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da korona virüsü vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "İran'daki korona virüs tablosunun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuz ile sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını biliyorsunuz. Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans, 113 UMKE ekibi yönlendirilmiştir. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 50 vatandaşımız yaralandı. Bölgede tedavi altına alınan vatandaşlarımızdan 2 kişi yoğun bakımda yani durumu ciddi olan 2 vatandaşımızın olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat gereken yaralılarımızın ameliyatları yapılıyor. Diğer vatandaşlarımızın durumlarının daha iyi, hayati tehlikelerinin olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca konuşmasının devamında korona virüsü ile ilgili, "Bugün itibariyle en son İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 31 ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 402 oldu, yani 80 bine yaklaştı. Toplam 2 bin 464 ölüm bildirimi söz konusu. Erken dönemde aldığımız tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı ve salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Komşumuz İran'da korona virüsünün görülmesi vakalarının ve ölümlerin artışı bizler için alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine korona virüs bilim kurulumuz İran gündemiyle toplantıları yapıldı ve her ihtimal masaya yatırıldı. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurul ve kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik. Şahsım bizzat İran Sağlık Bakanı ile görüştüğümü önceden ifade ettim" diye konuştu.

İran ile Türkiye arasında bulunan sınır kapılarının geçici süreliğine kapatıldığını belirten Bakan Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle İran'da yaşanan vaka sayısı 43, ölüm sayısı ise 8 olarak belirlenmiştir. İran ile 3 adet kara hudut kapımız mevcut biliyorsunuz. Ağrı- Gürbulak, Van- Kapıköy, Hakkari- Esendere buna ilaveten Iğdır'dan özerk Nahçivan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısı da mevcut. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun tavsiyesi kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuz ile sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve diğer ilgili bakanlıklarımız ile koordinasyon halindeyiz. İçişleri Bakanlığımız İller İdaresi tarafından İran sınırıyla ilgili kararlar tüm valiliklere bildirilmiş oldu. Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demir yolu geçişleri bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak. Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla bu hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanındadır" şeklinde konuştu.

Van'da yaşanan vakalarda korona virüsüne rastlanmadığını belirten Bakan Koca, "Van devlet hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi bildiğiniz üzere gözlem altındaydı. Onların sonuçları da korona virüs açısından negatif çıktı. Korona virüsü hastası değiller. Ülkemize virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği önerilerden çok daha fazlasını ve çok erken dönemde uygulamaya aldık. Sağlık sistemimiz bu tür salgınlarla baş edebilecek kadar güçlüdür. Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı, tedarik zincirlerimiz sağlam bu noktada endişelenecek durumun mevcut olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)