Bakan Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu...
Bakan Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor.
Bakan Koca: "(Kontrollü sosyal hayat) Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:43 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: '(Kontrollü sosyal hayat) Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu... - Son Dakika
Son Dakika Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil