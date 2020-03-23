Bakan Koca, koranavirüsle mücadelede yeni gelişmeleri anlattı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca, koranavirüsle mücadelede yeni gelişmeleri anlattı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca, koranavirüsle mücadelede yeni gelişmeleri anlattı Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

Bakan Koca, koranavirüsle mücadelede yeni gelişmeleri anlattı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin koronavirüse karşı ortaya koyduğu dayanışmanın dünyada neredeyse örneği olmadığını belirten Koca, testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davrandıklarını söyledi.

Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını vurgulayan Koca, "Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istediklerinin altını çizdi.

Personel sayılarına ilişkin de açıklama yapan Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz." bilgisini verdi. Koca, "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, "Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir." diye konuştu.

Solunum cihazına ilişkin de Koca, "Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, tanı koymak için kullanılan çalışmalara da değinerek, "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık." bilgilerini verdi.

Maske teminine ilişkin de değerlendirme yapan Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağduyulu politika izlediğinin altını çizerek, tedbirler hakim kılınırsa Türkiye'nin başka ülkeler gibi olmayacağını söyledi.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin de Koca, "6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız." diye konuştu.

"İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum"

Koca, bu süreçte sosyal izolasyonunun önemine dikkati çekerek, "En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar." hatırlatmasını yaptı.

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakaları günbegün açıklayacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Hayatını kaybedenler ileri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız."

Koca, ölenlerin yaş aralığına ilişkin, "91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." dedi.

Sağlık personeli içinde Kovid-19 pozitif olup olmadığına ilişkin de Bakan Koca, "Kovid-19 açısından Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var." bilgisini paylaştı.

Koca, tanı kiti açısından sorun olmadığını vurgulayarak, "Sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak. Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz." dedi.

Van özelinde şu an artan bir vaka olmadığını da belirten Koca, " Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yeni sağlık personeli alımına ilişkin olarak da "Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Vakalara ilişkin bilgiler verirken Koca, "Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündeme alacaklarını söyledi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:46 Kaynak: AA

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