(BAKAN KOCA: KORONA VİRÜS HASTAMIZ ASLA OLMADI - Son Dakika

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri ve karantina odasını gezen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu zamana kadar 11 bin yolcunun taramadan geçtiğini ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını açıkladı. Bakan Koca şüpheli bulunarak incelenen 70 kişide korona virüsü bulgularına rastlanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan karantina müşahede odası, özel cihazlarla, negatif basınçlı sedye ile donatılmış 112 ambulansını ve yolcuların kontrolden geçtiği termal kameraları inceledi. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'dan önlemlere ilişkin bilgi alan Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

"13 OCAK'TA TEDBİRLERİMİZİ ARTTIRDIK"

Çin kaynaklı bir korona virüs türünün sebep olduğu hastalıkla ilgili aldıkları tedbirleri yerinde görmek için havaalanına geldiğini vurgulayan Koca, "Karantina odalarımızı ve ambulans sistemimizi hızla devreye sokma noktasında tedbirlerimizi aldık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. 11 bin kişiden korona virüs şüphesi olan kimse olmadı. Dünya Sağlık Örgütü küresel ciddi bir durum olduğunu ifade etti. Bunu ifade ederken seyahat kısıtlamalarını önermedi. Biz Türkiye olarak, Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden, 13 Ocak itibariyle tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık" dedi.

"BİLİM KURULU BİR REHBER YAYINLADI"

Koca, Bilim Kurulunun hızla şekillendirdiği bir rehberin yayınlandığının ifade ederek, "Öncelikle, Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Merkezimiz devamında halk sağlığı ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz bütün tedbirleri hızla almaya başladı. İlk etapta bu konuda etkin hocalarımızla bir bilim kurulu oluşturduk. Bilim kurulundaki hocalarımız bu virüs salgını ile ilgili bir rehber yayınladı. Bu rehberle şüpheli vakaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, tanı, teşhis ve tedavi safhasında nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatıldı" diye konuştu.

"İLAÇLAR GELİŞİ GÜZEL KULLANILMAMALI"

Bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca açıklamasına şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bilim kurulumuzun yönlendirmesiyle bir takım bilgilendirmeleri yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilendirmelere itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada bu anlamda hem dünyada hem ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu, özellikle bakanlığın bilgilendirilmelerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyorum. En ufak ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilerle tedirgin olunmaması ve hemen girip ilaçlarına başlanmaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Grip için verilmesi gereken ilacında hekim kontrolünde ilk 48-72 saat içinde etkisinin olabileceğini biliyoruz. O nedenle gelişi güzel kullanılmamalı."

"YÜZDÜ 99 ÇİN KAYNAKLI"

Bakan Koca, bu güne kadar görülen vakaların yüzde 99'unun Çin kaynaklı ve geri kalan yüzde 1'in de Çin'le ilgili hastalar olduğuna vurgu yaparak, "O yüzden Çin'le ilgili olan veya Çin'e giden insanlarla temas sonrası ateş, bulantı kusma ishal gibi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Zaten hekim arkadaşlarımızın bu noktada bir yaklaşım göstereceğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar yeni bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda çok yanlış bilgilendirmeler olduğunu görüyorum. Şehir hastanemizde var olan iki hastamız ki, sonuçları negatif çıktı. O 2 hastamızı da taburcu ettik. Şu an bu anlamda takip edilen hastamızın olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

"EK KAMERA GÜNDEMDE YOK"

Bir gazetecinin, Uzak Doğu 'da Çin'e yakın bölgelerden uçakla Türkiye'ye gelecek yolcular için termal kamera uygulamasının kapsamının genişletmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine Bakan Koca, "Şu an Dünya Sağlık Örgütü zaten önermiyor ama Bilim Kurulumuzla bu sabah yaptığımız toplantıda bu gündeme geldi. Bununla ilgili bir önerisi olmadı. Özellikle o bölgelerdeki hasta durumu önümüzdeki günlerde farklılaşırsa Bilim Kurulunun alabileceği bir kararla gündeme gelebilir. Şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

"50 KİŞİ YARIN WUHAN'DAN GELECEK"

"Çin'den Türkiye'ye uçak seferleri dün durduruldu. Bu nedenle Türkiye'ye gelen Çinlilerin ayrılmasına yönelik Çin makamlarının başvurusu oldu mu? şeklindeki soru üzerine Bakan Koca, "Çin'den her gelen vatandaşı hastane ortamında karantinaya almıyoruz. Toplam 35 Türk vatandaşımız, Azeri 7 vatandaşımız, Gürcü 7 vatandaş ile diğer bir vatandaş olmak üzere toplamda 50 kişinin getirileceği, muhtemelen yarın Türkiye'ye gelinmiş olur. Niye hastaneye, karantinaya alıyoruz? Benzer şekilde tekil gelen, Çin'den gelen vatandaşlara niye bu uygulanmıyor?' diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden toplu olarak gelen bir vatandaş kitlesi olduğu için böyle bir tedbirin alınması gerektiğini Bilim Kurulu karar verdi. Yani aynı ve enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden geliş olmasaydı, ferdi olsaydı gerektiğinde evde de yakın takibe alınabilirdi. Biz ilk günden itibaren olaya ciddi yaklaştık. Ciddiyeti korumayı ihmal etmedik. Çok hassas davrandığımız için de bu anlamda yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Toplam, bugüne kadar şüpheli olan hasta sayısı toplam 70 kişi oldu ama hiçbirisinde korona virüs pozitif çıkmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Fahrettin Koca'nın incelemeleri

-Karantina odası ve ambulanstan görüntüler

-Bakan Koca'nın termal kameraları incelemesi

-Bakan Koca açıklama

-Genel detaylar

- İstanbul