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Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir...
6 saat önce
Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz" dedi. - ANKARA
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