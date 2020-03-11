Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, 'Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir... - Son Dakika

Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir...

6 saat önce

Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz" dedi.

Bakan Koca,

Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir takım verilmesi gereken antiviral ilaçların olduğunu ama bunun da her hastaya kullanılmadığını biliyoruz" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, "Korona virüs tedavisi) Bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi somut bir ilaç yok. Bir... - Son Dakika
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