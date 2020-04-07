Bakan Koca, korona virüs tedbirleri kapsamında paylaşım yaptı - Son Dakika

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Bakan Koca, korona virüs tedbirleri kapsamında paylaşım yaptı
6 saat önce
Bakan Koca, korona virüs tedbirleri kapsamında paylaşım yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri Avrupa bazında gün gün gösteren bir video paylaştı.
Bakan Koca, korona virüs tedbirleri kapsamında paylaşım yaptı
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs'e karşı alınan tedbirleri Avrupa bazında gün gün gösteren bir video paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:11 Kaynak: İHA
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