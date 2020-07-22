Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde video konferans yönetimiyle katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın geçen hafta 15 Temmuz'a denk geldiği için yapılamadığını hatırlatan Koca, bugün 15.00-21.00 saatleri arasında yapılan toplantının yoğun bir gündemle gerçekleştiğini bildirdi.

Alınan kararlardan birinin doğrudan kurulla ilgili olduğunu ifade eden Koca, bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerin, gelecek çarşambadan itibaren gerekli şartlar sağlanarak yüz yüze yapılacağını belirtti.

Koca, toplantıda, 1000'in altına inen günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmelerin ana konu olduğunu, vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısının ele alındığını, entübe hastaların durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Salgınla mücadele sürecinin de gözden geçirildiğini belirten Koca, toplantıda Kovid-19'un kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durulduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, mevcut durum, toplantıda ele alınan Kovid-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara değinen Bakan Koca, bilgi ve uyarıları "tedbir", "virüs", "salgın" kelimeleriyle yorulmaya başlayan halka aktarma ustalığı ve incenliğini gösterecek habercilere teşekkür ettiğini belirtti.

"Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız"

Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayılarına ilişkin, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok ülkede hastaların şikayet üzerine hastaneye başvurusuyla tespit edildiğine dikkati çeken Koca, bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmadığını anlattı.

Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslılarının da tarandığını ve bunlardan bulgusu olanlara test yapıldığına işaret eden Koca, bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulandığını, günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususular göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalı"

Bakan Koca, futbol karşılaşmalarına da değinerek, "Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşan Kurban Bayramına ilişkin Koca, şunları kaydetti:

"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."