Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Son Dakika

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Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alıyor.
Kurul üyelerinin toplantısının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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