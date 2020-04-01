Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Son Dakika

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alıyor.

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Türkiye'de en çok vaka görülen ve en çok vefat olan 10 il belli oldu