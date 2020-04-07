Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı istihdamı için yeni bir atama sürecini başlattıklarını belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanı istihdamı için yeni bir atama sürecini başlattıklarını belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapılacak hastanelere ilişkin bir soru üzerine Koca, İstanbul'da açılacak iki hastanenin her bir odaya bir yatak olmak üzere 1000 odalı planlandığını söyledi. Koca, bu iki hastaneyi pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmediklerini vurguladı.

Buraları tek katlı, içinde ameliyathaneleri bulunan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilen, MR ve tomografisi olan hastaneler şeklinde planladıklarını dile getiren Koca, kalıcı olacak bu hastanelerin daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarda kullanılacağını kaydetti.

Bütün Türkiye'deki yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının tüm hastalıklar dahil olmak üzere yüzde 62-63'ü geçmediğine işaret eden Koca, "Böyle bir salgında, böyle bir pandemide günler içerisinde aritmetik hatta geometrik artan doluluklar ve hasta sayıları ile karşılaşırız. Bizde ise daha stabil giden artış oranının giderek düştüğü ve önümüzdeki 1-2 haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız." değerlendirmesini yaptı.

Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin hava ambulansı uçak için uygun bir mekan, iller arası veya yurt dışı hasta transferi için önemli bir yer olduğunu söyledi.

"Toplum Bilimleri Kurulu etkin ve yetkin kişilerden oluşacak"

"Bu dönemde işi olmayan ve atanamayan sağlıkçılar için yeni bir atama olacak mı?" sorusu üzerine Koca, "ÖSYM üzerinden KPSS ile alınmak üzere yeni bir atama sürecini başlattık. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak." yanıtını verdi.

"Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak?" sorusuna karşılık Koca, kurulun psikolog, sosyolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlardan etkin ve yetkin kişilerden oluşacağını söyledi.

"Hastanelerle ilgili geç kalındığına yönelik eleştiriler var. Nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Şu an doluluk oranımız yüzde 90'lara çıktığı için bu hastanelerin açılma veya başlatılma durumundan bahsetmiyorum. Yüzde 62'den kastım da şu anlaşılmasın, yüzde 62 kovidli hastalardan oluşan bir yoğun bakım sürecinden bahsetmiyorum. Bütün hastalarımızın, yoğun bakımda olan kovid dışı hastalar dahil olmak üzere kapasitemizin şu an yüzde 62'sinin dolu olduğunu yüzde 38'inin, yoğun bakımlar için söylüyorum, halen boş olduğunu... Yatak doluluk oranımız ise şu an bütün hastalar için söylüyorum daha yüzde 50'yi Türkiye genelinde bulmadı."

"Özel hastaneler yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar"

"Sağlık çalışanlarına kovid taraması başladı mı?" sorusu üzerine özellikle riskli sağlık personeliyle ilgili tarama esaslarının belirlendiğini, genel algoritma geliştirildiğini belirten Koca, "Yani başlıyoruz. Zaten bazı bölgelerde bu başladı." diye konuştu.

"Hastanelerde hemşire sayısının az olduğu" iddialarının hatırlatılması üzerine de Koca, sağlık personelinin alımına ilişkin ÖSYM üzerinden ilana çıkıldığını, müracaatların yapıldığını belirtti. Koca, "Önümüzdeki bir kaç hafta içinde, çok erken dönemde de başlamalarını planladık." dedi.

"Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarından fark ücreti alınmayacağı açıklanmıştı. Yoğun bakım sürecine kadar geçen zamanda yapılan tetkikler ve tedavi ile ilgili ücret aldığına dair de bilgiler var. Buna ilişkin acaba yasal bir düzenleme yapılacak mı?" sorusuna Koca, "Yoğun bakımla ilgili hiçbir kamu hastanesinde zaten herhangi bir ücret alımı söz konusu değil, özel hastaneler de yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar. Eğer yoğun bakımdan ücret alımı gibi bir durum söz konusu olursa bununla ilgili yapılması gerekeni zaten yapmış oluruz." yanıtını verdi.

Bakan Koca, "İş yerlerinde, kapalı ortamlarda topluca çalışan insanların maske takmasına yönelik önlemlere dair denetlemeler yapılacak mı?" sorusunu, "Toplu alanlarda ve iş yeri ortamında da maskenin zorunlu olduğunu, bununla ilgili de yer yer denetimlerin yapılacağını da söylemek istiyorum." şeklinde yanıtladı.

"1 milyon kutu ilaç bulunuyor"

Bir soru üzerine Koca, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin her geçen gün nasıl bir trend içerisinde bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

Türkiye'deki ölüm vakalarının artış hızının düştüğüne işaret eden Koca, entübe hastaların artış oranın da giderek düştüğünü bildirdi. Koca, diğer ülkelerle kıyaslanabilir bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.

İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.

Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.

Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

"Dünyada örneği yok"

Şehir hastanelerinin bütün odalarının yoğun bakım yatağı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Koca, bunun da dünyada örneğini olmadığını, dünyanın hiçbir ülkesinin böyle bir zenginliğin bulunmadığını söyledi.

Koca, Türkiye'nin erken tanıyı koyan, erken dönemde tedaviye başlayan, yoğun bakım kapasitesiyle yeterli altyapıya sahip nadir ülke olduğunu, Türkiye'yle, fedakarlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarıyla gurur duyulması gerektiğinin altına çizdi.

Maskenin kurtarıcı etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip dışarı çıkmayalım. Maske, zorunlu dışarı çıkma durumu söz konusu ise olmalı. Esas hedef, evde kendimizi izole etmek olmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli." dedi.

Vaka sayısının yoğun olduğu İstanbul'a sağlık personeli kaydırılmasının söz konusu olup olmadığıyla ilgili soruya yönelik Koca, böyle bir durum bulunmadığını bildirdi.

"Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastaneleri yap-işlet-devret modeliyle mi olacak?" sorusuna Koca, "Kendi imkanlarımızla, kendimiz işletiyor olacağız." yanıtını verdi.

Koca, bir soru üzerine, tekrarlayan testlerin olduğu durumların bulunduğunu, bugüne kadar yapılan toplam test sayısında tekrarın yüzde 10'unu geçmediğini, büyük bir oranın söz konusu olmadığını kaydetti.

Bilim Kurulu üyelerinin sağlık durumlarına da değinen Koca, "Sağlık sorunu olan herhangi bir Bilim Kurulu üyemiz yok. Testi pozitif çıkan üyemizin de sağlık sorunu olmadığını söyleyebilirim." bilgisini verdi.

"Parayla maske satışı söz konusu olmayacak"

Maske satışının eczaneleri kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruyla ilgili Koca, şunları kaydetti:

"Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu, market dahil olmak üzere parayla maske satışı söz konusu olmayacak. Bedava veriyorlarsa sorun yok. Bu anlamda satış söz konusu olursa bize müracaat edilebilir. Eczacılar Birliği de satışın olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı."

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldığını hatırlatan Koca, sentetik olmayan pamuklu kumaştan maske yapılabileceğini, bunun yapımıyla ilgili de bakanlığın internet sitesinden görüntü paylaşılacağını bildirdi.

Evde izole edilen hastaların dijital yöntemle nasıl takip edileceğinin sorulması üzerine Koca, cep telefonlarına indirilecek aplikasyonla iletişime geçileceği, 3 operatörün devrede olacağı, mesaj gönderen bir sistemin söz konusu olduğunu söyledi.

(Bitti)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:46 Kaynak: AA

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