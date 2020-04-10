Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne dek 2 bin 423 koronavirüs hastasının iyileşip taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (1), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne dek 2 bin 423 koronavirüs hastasının iyileşip taburcu edildiğini bildirdi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, konuşmasına, "Mukaddes hanım teyze, beni lütfen karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dinleyin. Genç arkadaşım Can, bunları arayıp sana telefondan söylüyormuşum gibi dinle. Ali Bey, bir aile büyüğü olarak sözlerimi iyi takip edin, çevrenize vereceğiniz bazı öğütleri konuşmamda bulabilirsiniz. Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözlerde olsun istiyorum." diyerek başladı.

Koca, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şu an itibarıyla toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'dir. Bunun 165 bin 363'ü doktordur, 204 bin 969'u hemşiredir. Bir bu kadar da diğer sağlık personelimiz ve destek personelimiz var. Bu, sizler için gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur, bu orduya güvenin." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uzun yıllardır sağlığı öncelikli hizmet alanı gördüğünün altını çizen Koca, sağlık hizmetlerinde bu denli hızlı bir iyileşmenin örneğinin bulunmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesi olduğunu vurgulayan Koca, "Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin." ifadesini kullandı.

Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelede en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, virüsün dünya kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019'dan itibaren bu tehdidi, sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı bir sağlık sorunu olarak ele almıştır. Bir halk sağlığı tehdidini, diğer tüm konulardan ayıran stratejiye güvenin.

Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız, uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor. Birçoğu ya tanı konmuş veya şüpheli hastalarla çalışıyor. Onların bu cesaret çabalarıyla bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. Güvenmelisiniz, bu güven hakkınız."

Koronavirüsü, "tedbir alınmaması halinde tüm güvenleri boşa çıkaracak fırsatçı bir hastalık" olarak niteleyen Koca, "Size güven vadeden her şey ancak aldığınız tedbirler ölçüsünde etkili olabilir. Koronavirüs, aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Bir sosyal ortama girdiğinizde sadece iki kişi bir araya gelmiş olsanız bile araya gerekli sosyal mesafeyi koymazsanız kısa bir an bile virüsün size bulaşması için yeterli olabilir." şeklinde konuştu.

Virüsü taşıdığı kesin bilinenlerin tedavi altında olduğunu belirten Koca, dışarıda ise virüsü kimin taşıdığı ya da taşımadığını bilmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

Dikkatli olunmasının önemine işaret eden Koca, "Virüsü, herhangi biri taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz." dedi.

"Sosyal hareketliliği asgariye indirin"

Virüsün aradığı fırsatı hareketli ortamlarda bulduğunu vurgulayan Koca, vatandaşlara ve gençlere şu uyarılarda bulundu:

"Sosyal hareketliliği asgariye indirin. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılmayın. Kendinizden çok uzak sandığınız halde taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz. Genç arkadaşlardan istediğim şudur, sizde belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin ve bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta olacak. Bunu unutmayın, virüse karşı 'bir şey olmaz' düşüncesi yanlıştır. Virüs, bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır. Toplum içinde tanısı konmamış hastalar olabileceğini, bunların bir kısmının hastalıklarının bir süre sonra farkına varacaklarını, bir kısmının ise hiç varmayacağını unutmayın. 'O kendine çok dikkat eden biridir, virüs bulaşmış olamaz.', 'O temizlik konusunda çok hassastır, ziyaretinde sakınca yok.' demeyin. Virüsün dünyada pek çok lidere bulaştığını, tedbirsiz anların tehlike anları olduğunu aklınızda tutun. Siz dahil virüsü herkes taşıyabilir. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, tedbirli olun.

Salgını kontrol altına alma gücümüze, hastalıkla mücadele etme gücümüze, gerekli tedavi imkanlarını sunma gücümüze inanın fakat küçücük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. 'Bir şey olmaz' düşüncesi tehlikelidir."

"Tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya değmez mi?"

Bakan Koca, bu mücadelede duruma daha da ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterilmesi halinde başarının çok zaman alacağını ve normal şartlarda yaşamlarını sürdürecek olan insanların kaybedileceğini söyledi.

Koca, "Bu, tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya, fedakarlıkta bulunmaya değmez mi? Sayıların nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmemek mümkün mü?" diye sordu.

Herkesin koronavirüs gerçeğiyle tam yüzleşmek zorunda olduğunu belirten Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bütün illeri, bütün ilçeleri, bütün köyleri, hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı, ne kadar net adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları hepimiz birlikte hiç tavizsiz uygularsak o andan itibaren hastalığın aramızdan yeni kişilere bulaşmasını önlemiş olacağız veya bunu çok azaltmış olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız anda ise özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler, bu talepler sadece bana ait değil, sahadaki büyük mücadeleyi veren sağlık personelimizin de sözleri ve talepleridir. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve hastalığı yenmek için hayatını ortaya koyan 1 milyon 65 bin 635 savaşçının, doktorun, hemşirenin, teknisyenin, hasta bakıcının sözleri ve talepleridir.

Salgınla mücadele eden sağlık ordumuz tedavi ettikleri hastaların çok basit ihmaller sebebiyle hastanede olduğunu en yakından bilen kişilerdir. Onların uyarılarını dikkate alın. Onların sizin için en büyük dileği hastalarından biri olmamanız, evinizde güvende olmanız."

(Sürecek)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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