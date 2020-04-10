Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Artık nisan ayına gelindiğini, güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesinin, vatandaşları dışarıya davet edeceğini vurgulayan Koca, "Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Size söyleyeceğim şu; biz, çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım. Büyük bahara daha var, evde kalalım." dedi.

Milletvekillerine de seslenen Koca, hekimlerin ve diğer birçok personelinin uğradığı şiddetin defalarca haber konusu olduğunu, yasaların şiddete eğilimli kişiler için her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldığını ifade etti. Koca, meclisin "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi" ile beklenen adımı attığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu suçların, ancak caydırıcı cezalarla önlenebileceği açıktır. Cezaların caydırıcı sertlikte olması, baştan beri Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği bu günlerde, yeni bir şiddet olayı, hiç şüphesiz toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği günlerde yeni bir şiddet olayı, hiç şüphesiz toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Meclisimiz, bu konuda şartların en hassas anında girişimde bulunmuştur. Yasa tasarısı bizler için de bu sebeple büyük önem taşımaktadır.

Sağlık çalışanına dönük şiddet, bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse, umuyoruz ki artık o vicdanın adaletteki dengi bir cezayla cezalandırılacaktır. Şiddete maruz kalmış, maruz kalması muhtemel her sağlık çalışanı, bu yasa teklifi söz konusu olduğunda bütün partilere, vekillerimizin her birine eşit mesafededir. Değerli vekillerimiz, sizlerden istirhamımız, bu yasa tasarısının, meclisin her üyesinin 'Evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı verdiğimiz savaşta, meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyorum. Eğer meclis, yasayı oy birliğiyle çıkarırsa bizler sağlık camiası olarak meclisimizi yürekten alkışlayacağız. Diyeceğiz ki, 'Korona günlerinin meclisini asla unutmayacağız. O, bizim güvenliğimiz için kanun yapan meclistir.'"

"2 bin 423 hastamız iyileşti"

Bakan Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan tedbirleri ve etkilerini gözden geçirdiklerini belirterek, gösterdiği tablolar ile, hastalığın Türkiye'deki seyri hakkında bilgi verdi.

Koca, "Bugün toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti." dedi.

Test sayısının dün itibariyle 30 bine yaklaştığını ve bunun, gelecek hafta için belirlenen sayı olduğunu aktaran Koca, bugün de hedefin aşılmış olduğunu ve ilerleyen günlerde daha yüksek sayılara ulaşacaklarını ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca, test sayısı arttıkça, temas ölçütlerini gözeterek vakaları daha erken tespit ettiklerini ve riski kontrol altına alma güçlerinin arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz dağıtmaya başladık, e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Ayrıca bugün İstanbul'da ve Ankara'da 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza, devamında da bütün Türkiye'de özellikle 31 ilimiz başta olmak üzere eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu önümüzdeki günlerde birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibi bunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız, herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecek. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacıları Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum."

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının giderek azaldığını gösteren bir tabloyu paylaşan Koca, "Geçen toplantıda Türkiye olarak erkenden kullanmaya başladığımızı belirttiğim ilaçların faydasından, her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Koca, bir başka tabloyu göstererek, Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranının şu ana dek yüzde 2,15 olduğunu, nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında da Türkiye'nin 12. sırada yer aldığını ve bu sonucun erken tanı ve tedavide uygulanan yöntemden kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon ve Rize'nin genel durumunu haritalarda gösteren Koca, Türkiye'deki genel dağılıma göre bazı yerlerde hastalığın seyrinin daha ciddi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bir söz vardır, hepimiz diğerinin bir uzvu gibidir. Yani hepimiz birbirimizin eli, ayağı, gözü, kalbiyiz. Kkendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. Toplumumuzda çok yüksek bir duyarlılık var. Teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken herkes şuna emin olsun ki millet, devlet el birliğiyle biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:16 Kaynak: AA

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