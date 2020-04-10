Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "112 çalışanlarına koronavirüs testinin yapılmasının durdurulduğu iddiaları doğru mudur?" sorusu üzerine Koca, sağlık personeline, özellikle semptomu olan sağlık çalışanına test yapılmasından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Koca, Dünya Sağlık Örgütünün semptomu olmayana test yapılmasını önermediğine işaret etti.

Türkiye'nin İsrail'e ekipman satma kararı aldığına yönelik haberlerin hatırlatılmasının ardından Koca, koruyucu malzeme merkezli talep olduğunu, görüşmelerin devam ettiğini, yardım etmek istediklerini kaydetti.

İngiltere'ye yapılan tıbbi yardımlara da değinen Koca, bu ülkeye koruyucu malzeme gönderildiğini, 40'tan fazla ülkeye yardım gönderildiğini aktardı.

Çin Bilim Kurulu üyeleriyle yapılan görüşme

Video konferans yönetimiyle Çin'le yapılan görüşmenin detaylarının sorulması üzerine Koca, Çin Bilim Kurulu üyeleriyle Türk Bilim Kurulu üyelerinin görüştüğünü anlattı.

Çinli bilim insanlarının sağlık sisteminin, birinci basamak sağlık hizmetleri özelinde de Türkiye'nin Çin'den güçlü olduğunun, bu süreçteki yaklaşımın doğru olduğunun ifade edildiğini söyleyen Koca, Türkiye'ye, sağlık personeline güvenilmesi, alt yapısı güçlü Türkiye ile gurur duyulması gerektiğini vurguladı.

Erken dönemde Türkiye'nin nasıl davrandığını dünyanın bildiğine dikkati çeken Koca, salgındaki seyrin hangi noktaya geldiğinin ortada olduğunu belirtti.

Çin'de uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan bir durumun bulunmadığını, Türkiye'nin farklı ve önde olan yaklaşım içinde olduğunu dile getiren Koca, Çinli bilim insanlarının da bu yönde ifadelerde bulunduğunu anlattı.

Koca, bir gazetecinin "İyileştikten sonra tekrar pozitif olan bir vaka oldu mu?" sorusuna, "Şu ana kadar olmadı." yanıtını verdi.

Gazze'ye yardım yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Koca, "Gazze'ye de Filistinli kardeşlerimize de yardım ediyor olacağız. Bu anlamda üzerimize düşen sorumluluk ne ise gereği yapılacak. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın." dedi.

"Depreme dayanıklı olanları kullanmaya devam edeceğiz"

Kapatılan kamu hastanelerinin tekrar açılıp açılmayacağıyla ilgili soru üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Kapatılan hastanelerle ilgili daha önce de ifade ettim. Hiçbir hastanemizi kapatmayıp, özellikle kullanılabilir, depreme dayanıklı olanlar için söylüyorum, sağlık amaçlı kullanacağımızı belirttim. Biz, bu dönemde birçok hastanemizi kullanmaya devam ediyoruz. Bu anlamda kullanabilir olan bütün sağlık kuruluşlarını kullanma noktasında gayret içerisindeyiz. Bu hastanelerimizi de kullanıyor, kullanmaya devam edeceğiz. Numune, Zekai Tahir hastanelerimizi nasıl kullandığımızı biliyorsunuz. Var olan, daha önce kapatılması düşünülen hastanelerimizin hiçbirini kapatmamayı, sağlık ve sağlıkla ilgili eğitim olmak üzere, bu yapıları, depreme dayanıklı olanları kullanmaya devam ediyor olacağız."

"Cep telefonlarına kod gönderilen maske için eczanelere gitmeli"

Maske dağıtımına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, 20-65 yaş aralığındakilere maske dağıtımının yapıldığını anımsatarak, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı." ifadesini kullandı.

Eczanelerde de yığılma olmaması için cep telefonlarına kod gönderildiğini aktaran Koca, bu kod ve vatandaşlık numarasıyla eczanelerden maske alınabileceğini, cep telefonlarına kod gelenlerin eczaneye gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Koca, sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruyla ilgili, önümüzdeki 2-3 haftanın önemli olduğunu, dışarı çıkılmaması, temas ve izolasyona, mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Evde izolasyon sağlandığı oranda başarının artacağına dikkati çeken Koca, hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısındaki değişimin önemli olduğunu, bu konuda da artış hızının düştüğüne işaret etti.

Sağlık personeli olmayan hastane çalışanlarıyla ilgili düzenleme olup olmayacağının sorulmasının ardından Koca, bu konunun da gündemde olduğunu, değerlendirildiğini bildirdi.

Pandemi İzleme Takip Projesi'ne de değinen Koca, cep telefonlarına indirilen programla pozitif ve şüpheli vakaların izlendiğini hatırlattı.

Koca, ilerleyen günlerde "evden çıkmaması" istenilen kişilerle ilgili genişletilecek bir sistemin devreye alınabileceğini aktardı.

Aşıya yönelik soru üzerine Koca, çocukluk aşılarının önemine değinerek, buradaki başarı oranının yüzde 98'lere ulaştığını anımsattı.

Koca, "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız, zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok." diye konuştu.

"Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına yaklaşım farklı"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruya yönelik Koca, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına yaklaşımın farklı olduğunu, şiddet olaylarının çok azaldığını kaydetti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Koca, koronavirüs hastası ya da şüphesi olan, yoğun bakımda yatanlar için ekstra ücret alınamayacağını bildirdi.

Performans sisteminin kaldırılacağı iddialarının belirtilmesi üzerine ise Bakan Koca, yakın zamanda performans yönetmeliği yayımlandığını, bu yönetmeliğin kişisel performansı ön plana çıkardığını vurguladı. Koca, bundan sonraki süreçte, kişisel performansın daha çok ön planda olacağına işaret etti.

(Sürecek)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:56 Kaynak: AA

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