Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Klinik araştırma öncesi gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabiliriz ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli görüyoruz.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Klinik araştırma öncesi gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabiliriz ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli görüyoruz." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüsün Türkiye'de zirve yapıp yapmadığının sorulması üzerine Koca, vaka artışının söz konusu olduğunu, artış hızının 4. haftadan itibaren düştüğünü belirtti.

Ölüm artış hızındaki azalmanın da 5. haftada başladığına işaret eden Koca, Türkiye'deki durumun dünyadan farklı seyrettiğini bildirdi.

Dünyadaki hiçbir ülkede, vaka sayısının artmasıyla hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış olmadığını aktaran Koca, bazı ülkelerde yoğun bakım yataklarının yetmediği, koridorlarda hastaların entübe edildiği durumların görüldüğünü hatırlattı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."

İnfaz düzenlemesini içeren kanunun yasalaştığının hatırlatılarak tahliyelere yönelik alınacak önlemlerin sorulması üzerine Koca, Bilim Kurulunun bu konuda da nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Koca, sağlık taramalarında semptomu olan, hastalık şüphesi bulunanların hastanelere alındığını, izolasyonda çeşitli uyarılarda bulunulduğunu, bunların sahada uygulanacağını anlattı.

"Aşı konusunda çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz"

Çin'den aşı getirilip getirilmeyeceğine, Türkiye'deki aşı çalışmalarına ilişkin soruya yönelik Koca, dünyada aşıyla ilgili yoğun çalışma yapıldığını anımsattı.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Aşının insanlara kullanılabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzdeki 4-6 aydan önce kullanılabilir aşı olacağını Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Türkiye de bu anlamda yoğun bir çalışma içerisinde. Bakanlık olarak TÜBİTAK, üniversiteler dahil olmak üzere çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. Üç merkez virüsü izole etmiş oldular, bundan sonraki çalışmalar hızla devam edecek."

Çin'in yoğun bakımda, entübe olan hastalara kullandığı ilacı Türkiye'nin daha erken dönemde kullandığını, bunun faydalarının da görüldüğüne işaret eden Koca, bu ilacın devamının da geldiğini, dağıtımın yapıldığını aktardı.

Koca, tedavide farklı bir yaklaşım içerisinde olduklarını, Türkiye'nin yaptıklarının dünyaya bildirilmesi için üniversitelerin yayın yapmasını teşvik ettiklerini belirtti.

"İlacı vaka görülmeden tedarik ettik"

Türkiye'nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı vaka görülmeden tedarik ettiğini, hastalara ücretsiz uyguladığını ve yaygın kullandığını anlatan Koca, dünyada bu durumda olan ikinci bir ülkenin bulunmadığına dikkati çekti.

Koca, dünyanın bu ilacın peşinde olduğunu ancak Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon kutuya yakın ilacı depoladığını, Çin'den getirilen ilacı da Türkiye gibi yoğun kullanan başka bir ülkenin de olmadığını vurguladı.

Bir gazetecinin, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın koronavirüsten hayatını kaybettiğini hatırlatmasının ardından Koca, Baş'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

"Siyasilerin risk durumu nedir?" sorusuna ilişkin ise Koca, "Bu anlamda herkesin virüse karşı tedbirli olması gerektiğini hep ifade ediyoruz, tedbirlere uyulduğu takdirde riskin olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmalarıyla başka ülkelerden ortaklık teklif edilip edilmediğinin sorulması üzerine Koca, "Aşıyla ilgili Türkiye'nin klinik araştırmalar merkezi olmasını yurt dışı için istemiyoruz. Bu anlamda birtakım yaklaşımlar oldu. Bu anlamdaki yaklaşımımızı net ifade ettik. Klinik araştırma öncesi gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabiliriz ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli görüyoruz." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:10 Kaynak: AA

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