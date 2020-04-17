Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu anki tablomuz, hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı stabilleşti.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu anki tablomuz, hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulunun gelecek haftalar için de sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir tavsiyesi olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bilim Kurulunda, geçen de bahsetmiştim, özellikle salgınla mücadelede temas, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan bu hafta sonu da karar verilen sokağa çıkma yasağının bu amaca hizmet ettiğini rahat söyleyebiliriz. Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili bugünkü Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya bu konu gündeme gelebilir. Ama Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Yani Bilim Kurulu bir karar mercisi değil. Bilim Kurulu bu anlamda salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum."

Koca, gelecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan'la birleştirileceği iddiasının sorulması üzerine Koca, "23 Nisan'la ilgili de bu anlamda gündeme gelmedi. Zannediyorum yeni haftaya gündem olabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısının nasıl konulduğuna ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Şimdi konuyu daha net açıklayayım. Biz başından itibaren süreci Bilim Kurulumuzun öneri ve yaklaşımlarıyla sağlık boyutunu götürmeye çalıştık. Yani hem testlerin kimlere yapılması gerektiği, hangi hastanın şüpheli görüleceği, hangi hastanın Kovidli olduğu, hangi hastanın nasıl bir tedavi ile tedavi edilmesi gerektiğini, günbegün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım."

Koca, tedavi şeklini dinamik bir şekilde sürekli güncellendiklerini, dünyadan bu anlamda çok farklı olunduğunu vurgulayarak "Bütün Türkiye'de hekim arkadaşlarımızın kamu-özel ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere herkesin bir hastaya ne zaman test yapılması ve hangi tedavinin başlanması, ne zaman yoğun bakıma, ne zaman entübe edilmesi gerektiği konuları detaylı bir şekilde standardize edildi." diye konuştu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu tarafından belirlenen rehbere göre, Şırnak'taki, Tekirdağ'daki ve Kars'taki bir hekimin ve aynı zamanda özel, kamu ve üniversitedeki tüm sağlık personelinin hastaya olan yaklaşımının aynı olduğunu aktardı. Bu standardın önemine dikkati çeken Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yeni bir tedaviye başladığımızda bütün Türkiye'de başlamış oluyoruz. Burada özellikle şöyle bir algoritma var. Eğer semptomu varsa biz bu hastayı şüpheli görüyoruz. Tomografisinde bulgu olması durumu zorunlu değil. Temaslı ve semptomu varsa bizim için o da şüpheli. Hasta biriyle teması olan ve semptomu olan veya sadece semptomu olan birisine zaten test yapılması gerektiği rehberde yazılıyor. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok."

"Dünya Sağlık Örgütünün tanımlaması var"

Koca, şüpheli görülen vakaların Kovid-19 tanısı alması için Dünya Sağlık Örgütünün tanımlaması olduğunu hatırlatarak "Bu tanımlamada eğer PCR testi yapılabilen bir ülke ise PCR testi pozitif olan, hatta iki kez pozitif olan, iki kez negatif olan gerektiğinde şüpheli vaka olduğu pozitif olan vakanın bildirilmesi gerektiğini açık söylüyor. Dolayısıyla şüpheli olan vaka tanımı belli. Doğrulanmış olan vakanın tanımı da belli. Ama biz şüpheli olan vakaya da tedavi algoritmamızda Kovid tedavisi uyguluyoruz." diye konuştu.

Erken semptomu olan hastalara erken dönemde hidroksiklorokin tedavisine başlandığını belirten Koca, "Eğer bir mevsimsel gripten ayrılamama durumu söz konusu ise o durumda onunla ilgili antiviral ilacını da başlıyoruz. Bu da rehberde yazıyor. Dolayısıyla biz vakayı yani vatandaşı bu anlamda tedaviden mahrum etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Koca şunları vurguladı:

"O nedenle diyoruz ki temasta olan veya semptomu olan vatandaşımız erkenden tedavi başlamak için mutlaka sağlık kuruluşlarımıza maskesini takarak, kendisini özellikle bulunduğu ortamda ise izole ederek bu tedaviyi erkenden alma çabası içinde olmalı diyoruz. Çünkü erken dönemde tedavi başlamanın demin ifade ettiğim gibi zatürreye dönüşümü azalttığını devamında da yoğun bakıma geçişi azalttığını biliyoruz. Şu an yoğun bakımda entübe edilen vakaların çoğu bize, sağlık kuruluşlarımıza geç müracaat eden hastalarımız. Bunun için illa test sonucunu beklemiyoruz. Rehberde bu hastalara da şüpheli görünerek tedavinin başlanması gerektiği zaten açık yazılıyor."

"Vaka artış hızı plato çizecek"

Bakan Koca, vaka artış hızının gelecek haftalarda plato çizeceği sözlerinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım demiştim. Ben özellikle altını bir kez daha çizdim şu anki tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici."

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünyadan farklı uygulamalara imza attığını anımsatan Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Sadece ilaç uygulaması değil. Yani hem ilaç uygulaması hem devamında yani hasta erken dönemde semptomu olduğunda erken dönemde başladığımız dünyadan farklı olarak herkese uyguladığımız, ücret almadığımız bir ilaçtan bahsediyorum. O ilacı erken başlıyoruz. Erken başlandığında pnömoniye dönüşümün azaldığını çok net görüyoruz. Devamında Çin'in daha çok entübe hastalar için kullandığı ama bizim antiviral ajan olarak solunum probleminin başladığı dönemde kullandığınız favipiravir ilacımız var. Onu kullanıyoruz, artı o dönemde yine kullandığımız bir başka makrolid dediğimiz ilaç grubundan bir ilacımız var. Devamında yine yoğun bakım şartlarında yüksek akımlı oksijeni son derece önemsiyoruz. Bundan çok fayda görüyoruz. Dünya halen bu hastaları erken cihaza bağlama yaklaşımını sergiliyor."

Türkiye mücadele yöntemini dünyaya anlatacak

Bakan Koca, Bilim Kurulunda Türkiye'nin hastalıkta mücadele yöntemine ilişkin dünyaya hızlı bir şekilde yayın yapılması konusunu da görüştüklerini kaydederek "Yani bu farklılığımızı biz dünya bilim insanına hızla yayın yaparak göstermek istiyoruz, bunu da yapacağımıza inanıyorum." dedi.

(Sürecek)

Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:56 Kaynak: AA

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Son Dakika

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