Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede her yeni gün daha iyi ve daha ilerde olunduğunu, salgının kontrol altında bulunduğunu belirterek, "Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ne gerçekten azı ne gerçekten fazlası. Bize bu mücadelede gerekli olan gerçeğin kendisidir. Bugüne kadar her basın toplantısına karşınıza bu ilkeyle çıktım." diyerek sözlerine başlayan Koca, gazetecilerin, salgına karşı Bakanlığın adına verdiği bilgilere itimat ettiğini söyledi.

Koca, "Mücadele gücünüzü bu bilgilerden aldınız. Ne sizin ne de 83 milyon adına mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarımız için gerçeğe dayanmaktan başka yol düşünülemez. Çünkü bir salgınla mücadelede bilgiyi örtmek salgının kendisi gibi tehlikeli bir eylemdir. Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez." dedi.

Bakan Koca, bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara teşekkür ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilmenizi istiyorum ki ilaç bakımından tıpki bugünkü gibi imkanlarımız yine olsa sağlık sistemimiz tıpkı şu an olduğu gibi olsa, fakat güven eksik olsa biz bu noktaya gelemezdik. Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır.

Bu mücadeleyi yürüten sağlık ordusuna güveniyorsunuz, bu mücadelenin sonucuna güveniyorsunuz, paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Eğer bunlara güvenmeseydiniz ısrar ettiğimiz tedbirlere itimat etmezdiniz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahipleri ise bilerek bilmeyerek bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi bekliyorum. Bugün sizinle sağlık çalışanlarımıza, Bilim Kurulumuza, mücadele stratejimize güveninizi her gün tekrar doğrulayan konulardan bazıları hakkında konuşacağım. Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda önemli bilgiler vereceğim. Bu bilgiler tedavideki başarılarımızın nesnel dayanaklarını da ortaya koyacak. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar da yapacağım."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadele sürecine ilişkin bilgi vererek, "Koronavirüsle mücadelede her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu kontrol siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Açık şekilde paylaştığımız bilgiler size bu iş bitti dedirtmesin, ne yaparsak ne sonuç alıyoruz kesin olan sadece budur. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur. Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor, kesin olan budur. Hiçbir iyimser cümle hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir, mücadele azmi vermelidir." diye konuştu.

"Bugün düne göre önemli oranda hasta sayısı düştü"

Son 24 saatte koronavirüs verilerini paylaşan Koca, bugün 37 bin 535 testin sonucunu aldıklarını bildirdi. Koca, şu bilgileri verdi:

"Bu sonuçlara göre 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir.

Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814. Bunların 985'inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte iyileşen hasta sayımız bugün 16 bin 477'ye ulaştı."

"Yoğun bakım yatak doluluk oranımızı yüzde 60'lara indirdik"

Konuşması sırasında servis yatağı, yoğun bakım yatağı ve ventilatör doluluk oranlarını gösteren bir grafik paylaşan Bakan Koca, "Salgın başlar başlamaz tedavileri daha sonrada yapılması mümkün hastalarımızın, acil olmayan hastalar için söylüyorum, tedavilerini o dönem ertelemiştik. Bu sayede hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak salgına yani pandemiye hazırlık yapmıştık." dedi.

Koca, bu dönemde yatak doluluk oranlarının yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çekildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yüzde 80'lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60'lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Bu sayısal bilgiler hastanelerimizin salgınla mücadeleye nasıl hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'deki hiçbir sonuç arka planı bilen için sürpriz değil. Dünyanın pek çok ülkesinde ise hastaların maalesef stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. Üstelik dünyada özellikle OECD ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının 2 katına yakın. Bu dönemde yatak sayımız OECD ortalamasının neredeyse yarısına yakını olmasına rağmen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu hastenelerdeki yükü ne kadar hafiflettiğimizi ve tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli."

Avrupa'daki yoğun bakım yatak doluluğu ile Türkiye'deki yoğun bakım yatak doluluk oranını karşılaştırmanın ilginç bir sonuç ortaya koyduğunu dile getiren Koca, "Genel yatak doluluk oranı için söylüyorum, ülkemiz çok iyi durumda. Yani Türkiye'de her üç servis yatağından sadece bir tanesi doludur, iki tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır. Hatta huzurevlerinde ve palyatif bakımda olan hastaların hastaneye alınmadığını da biliyoruz. Biz ise huzurevlerinde olan hastalarımızı pozitif olan dışında temaslı olan huzurevindeki vatandaşımızı da hastane ortamına alarak tedavi ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)