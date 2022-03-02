Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında, kapalı alan olup mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz." dedi.

Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TURKOVAC'ın kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin bir soru üzerine Koca, hem BioNTech hem Sinovac hem de TURKOVAC'la ilgili aşı tedarikinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Koca, TURKOVAC'ın üretilmesinin ardından bu aşının her geçen gün Sinovac'tan daha çok tercih edildiğini, Sinovac'a talebin azaldığını söyledi.

BioNTech aşısının 4. hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağına yönelik soru üzerine Fahrettin Koca, "Şu an 4. dozla ilgili Bilim Kurulunun bir kararı olmadı ama 4. doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklığı baskılanmış olan kişiler için belki düşünülebilir ama şu an dördüncü doz diye alınmış bir karar yok." diye konuştu.

"TURKOVAC'ın klinik çalışması devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca, "TURKOVAC'ın faz-3 çalışmasının vaka alınmadan durdurulduğu" iddiasına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Doğrusu üzülüyorum. Klinik çalışma devam ediyor ve 'Klinik çalışmalar durduruldu.' diye bir durum söz konusu değil. Türkiye 50 yıldan sonra hücreden itibaren geliştirdiği bir aşıyı üretme başarısı gösterirken tarihi geçmişi olan ve bu tarihi geçmişi şimdi 50 bin metrekare kapalı alanla her türlü aşının üretilebilir, AR-GE'sinin yapılabilir olduğu bir Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin yapılmış olduğu bir dönemde heyecan duymamız gerekirken ve bilim insanlarımızın 'Biz de yaptık, biz de başardık.' demelerini beklerken doğrusu üzülüyorum. Bilim insanlarımızın bizim vatandaşımızı da motive etme sorumluluğu olması gerekmez mi?"

-"Kovid-19'lu hastaların izolasyon sürecine yönelik bir değişiklik yok"

Sağlık Bakanı Koca, bir soru üzerine, Bilim Kurulu Toplantısında, Kovid-19'lu hastaların izolasyon sürecine yönelik alınan kararda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Koca, bugün açıklanan kararların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin soru üzerine, bunun duyurusunun İçişleri Bakanlığınca genelgeyle yapılacağını bildirdi.

Havalandırmanın uygun olduğu yerlerde maskenin çıkarılabilmesine ilişkin kararın AVM ve toplu taşıma araçlarında nasıl uygulanacağına yönelik soru üzerine de Koca şöyle konuştu:

"Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında, kapalı alan olup mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı ama maskeyi artık nerede gerekiyorsa gerekli olan ortamda, özellikle de büyüklerimizi, riskli olanları korumak anlamında yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz. 2021'de yaygın maske kullanımıyla influenza ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarını Türkiye'de neredeyse görmedik. Yani maskenin faydasını gördük. Dolayısıyla pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi bir grip, nezle, Kovid veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, belirtisi olan vatandaşımız, bir başkasına bulaştırma potansiyeli olduğu için, bir başkasına bulaştırmamak için normal hayatımızda da artık maskenin takılması gerektiğini biliyoruz. Bu artık kişisel bir sorumluluk haline gelen bir durum. Bunu böyle kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim."

Sağlık Bakanı Koca, bir başka soru üzerine de eğlence mekanlarında gece 24.00'ten sonra müzik yayını yapılması yasağının kaldırılmasıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar olmadığını, bu uygulamanın da yakın dönemde kalkacağı kanaatinde olduğunu açıkladı.

12 yaş altı çocuklar için aşılama çalışmaları

Dünya genelinde uygulanan 5-12 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına yönelik çalışmaların Türkiye'de de yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık Bakan Koca, böyle bir çalışmayı başlattıklarını kaydetti. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'nın konuyu takip ettiğini aktaran Koca, "O çalışmanın sonucuna göre gerektiğinde gündeme alalım istiyoruz." diye konuştu.

Koca'nın 12 yaş altı çocuklar için aşılama çalışmasıyla ilgili söz verdiği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da "İlk etapta 16-18 yaş arasındaki çocuklarımızda çalışma başladı. Bunun hemen arkasından 12-16 yaş ve 5-12 yaş aşı çalışmalarımız da planlanıyor. Önümüzdeki dönem içerisinde de o yaş grubuna doğru da çalışmalar gelecek." açıklamasını yaptı.

Son dönemdeki Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen vefat sayılarının yüksek olmasıyla ilgili Bilim Kurulunun tespitinin ne olduğunun sorulması üzerine Koca, konuyla ilgili somut bir verinin olmadığını aktardı.

"Özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi konularda çalışmalar yapıyoruz"

Bakan Koca, bir başka soruya karşılık da sağlık çalışanlarının özlük hakları, sağlıkta şiddet, malpraktis cezaları ve sağlık çalışma ortamlarının daha düzenli hale getirilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili Hazine, Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile çalışmaları sürdürdüklerini hatırlatan Koca, "Emeklilikle ilgili ise 3600 ek göstergeyle bildiğiniz gibi bütün kamuyla ilgili genel bir çalışma söz konusu. O çalışmayla birlikte değerlendirilmiş olacak. Ama bizim burada beklentimiz özellikle hekimlerin de hakimlere benzer şekilde emeklilikte korunması. Bu çerçevede bir gayret var." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının hukuki haklarının korunmasıyla ilgili bir sempozyum

Bakan Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili de Adalet Bakanlığıyla 3 aydır devam eden çalışmada önemli bir aşamaya geldiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Malpraktis cezalarıyla ilgili de bu anlamda özellikle sayın Adalet Bakanımızın bir cümlesi vardı, 'Tazminat konusunda hekimler de hakimler gibi korunacak'. Bu çerçevede çalışmaların bir noktaya geldiğini, sayın Cumhurbaşkanımıza da yakın zamanda bu çalışmaları sunacağımızı ve bunların uzun sürmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca 10 Mart'ta Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte sağlık çalışanlarının özellikle hukuki haklarının korunmasıyla ilgili bir sempozyum yapılacak. Bu sempozyumda ben ve Adalet Bakanımızın birer konuşması olacak. Bu sempozyumda 3 oturum yapılacak. Burada özellikle hem Yargıtay hem Danıştay hem Anayasa Mahkemesinden üst düzeyde katılımlar sağlanarak yargıda da özellikle sağlıkta şiddet ve malpraktisin farkındalığını sağlamak üzere bu sempozyum yapılacak. Bütün olumsuzlukların farkında aylardan beri olduğumuzu ve bunları çözmek için yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ve bunların çözüleceğini söylemek istiyorum."

(Bitti)