Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2) - Son Dakika

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan vakalar arasında can kaybının olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını, önümüzdeki iki üç hafta haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde hızla tanı, devamında temas grubunun taranması, hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor." yanıtını verdi.

Bu dönemde bulaşıcılığı en aza indirme ve süreci daha uzun zaman dilimine yaymama yönünde çaba gösterdiklerini belirten Koca, vatandaşlardan uyarılarını dikkate almalarını istedi.


Koca, telaşlanılmaması ve mümkün olduğunda diğer vatandaşlarla temas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hastalık bulgusu görülmesi halinde "Alo 184" hattının aranabileceğini söyledi.

"Bundan sonra sorunların yaşanacağını düşünmüyorum"

"Bu anlamda panik havası oluşturmadan bilgiyle, akılla, sağduyu ve birliktelikle hareket edilirse ben erken dönemde bu sorununun aşılacağına inanıyorum." diyen Koca, tespit edilen vakalarla ilgili, "(Koronavirüs tanısı konulan) 18'in içinde bildiğiniz gibi bir tane umre vakası vardı. Diğer vakarlar ağırlıklı Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve analizleri devam eden tetkiklerin sonuçları ile birlikte dağılımı net rakamlarla söylemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bazı hastanelerde hizmetlere ara verildiği yönündeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Biz özellikle yoğunluğu daha fazla olan ama bu dönemde üçüncü basamak olup özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz birtakım hastanelerimizde efektif dediğimiz vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirliği söz konusuysa böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz. Ama hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı geri çevirme noktasında bir yaklaşım içerisinde olmayız, olamayız."


Umreden gelen vatandaşların karantina şartlarıyla ilgili bir soruya Koca, "Gelen yolcularla ilgili baştan birtakım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün ilgili bakan arkadaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Bundan sonraki süreçte izole edilebilirlik şartlarını daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumluluğunda olduğu konusunda da planlama yapıldı. Bundan sonra sorunların yaşanacağını düşünmüyorum." cevabını verdi.


"Bugün yapılan açıklamalar son derece talihsiz"

Sağlık Bakanı Koca, sağlık personeline yetecek kadar bile maske olmadığı şeklindeki açıklamalara dair şunları kaydetti:

"Bugün yapılan açıklamalar son derece talihsiz. O açıklamalarla ilgili çok şey söyleyebilirim. Bu dönemde birlik içinde vatandaşımıza mesaj verme hassasiyeti içindeyiz. Bu algıyı farklı bir noktaya çekebilecek davranışı maksatlı buluruz. O nedenle bu ana kadar ülkenin birikimine ve bu anlamda yetkin olan kimlerin önerisi varsa biz buna açık olduk. Bundan sonraki süreçte de bu böyle olur. Şeffaf davrandık. Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede ya da bir hastanede çalışan, bir sorun varsa bunu bize yansıtan ve çözüm geliştirme noktasında da gayret içinde olduğumuz arkadaşlarımız. Maske ve hızlı kit, hastanelerimiz ve üniversitelerimizde ücret talep etmeden yeterli miktarda olacak. Bizzat kendim, ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda bir telaşa kapılmayalım."

Koca, umreden gelenlere ilişkin soru üzerine, "Bulunduklar bölgede aile hekimleri ve toplum sağlığı hekimlerimizle onları yakın takibe alma, şüpheli olanları da taramadan geçirme noktasında bir yaklaşım içindeyiz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

fahrettin koca, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 04:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]