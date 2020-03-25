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Bakan Koca: "(Koronavirüs) Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı"
28 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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