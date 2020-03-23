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Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz,...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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