Bakan Koca: "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak' - Son Dakika

Bakan Koca: "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif."

"Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."

Bakan Koca: Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:09 Kaynak: AA
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