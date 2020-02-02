Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak' - Son Dakika
Bakan Koca: "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:09 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
"(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif."
"Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz."
Son Dakika Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı