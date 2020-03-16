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Bakan Koca: "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.
6 saat önce
Bakan Koca: "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Koronavirüs) İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"
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