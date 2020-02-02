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Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak"
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Bakan Koca: " (Koronavirüs salgını) Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak"
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