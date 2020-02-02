Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik...

7 saat önce

Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz"

Bakan Koca:

Bakan Koca: " (Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz"

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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