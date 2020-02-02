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Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik...
7 saat önce
Bakan Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz"
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Bakan Koca: " (Koronavirüs salgını) Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz"
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı