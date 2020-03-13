Bakan Koca: Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık - Son Dakika

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Bakan Koca: Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvede, koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvede, koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, gün içinde bir zirve gerçekleştirdik. Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık. Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak. Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın" dedi.
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