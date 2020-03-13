Bakan Koca: Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık - Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık

1 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvede, koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını duyurdu.

Bakan Koca: Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvede, koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, gün içinde bir zirve gerçekleştirdik. Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık. Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak. Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın" dedi.Haber:  ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:51 Kaynak: DHA
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