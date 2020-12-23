Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda, illerdeki son durumun ele alındığını açıkladı. Söz konusu illerde günlük yeni vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirten Bakan Koca, "Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" dedi.

"İZMİR VE TRABZON'DA TEDBİRLERİ SÜRDÜRMELİYİZ"

İzmir'de günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldığını belirten Bakan Koca, "Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77" dedi.

Trabzon'da ise vaka sayıları %25 düştüğünü dile getiren Koca, "%52, yoğun bakım doluluğu %72. İzmir ve Trabzon'da tedbirleri sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SAMSUN VE HATAY'DA AĞIR HASTA YÜKÜ YÜKSEK"

Bakan Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'da vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80. Hatay'da vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77. Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

22 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 309'u semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 251 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 602'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 62 bin 960'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 32 bin 110 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'ee, ağır hasta sayısı ise 5008'ee düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.