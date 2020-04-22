Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (2) - Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (2)

6 saat önce

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE HER YENİ GÜN DAHA İYİYİZ'Koronavirüsle mücadelenin görünmeyen kahramanlarının mücadeleye güven duyanlar olduğunu söyleyen Bakan Koca, güveni zedeleyecek iddiaların sahiplerinin bilerek ya da bilmeyerek tedbirleri tehlikeye attığını dile getirdi.

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 376'ya çıktı (2), System.String[]

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE HER YENİ GÜN DAHA İYİYİZ'

Koronavirüsle mücadelenin görünmeyen kahramanlarının mücadeleye güven duyanlar olduğunu söyleyen Bakan Koca, güveni zedeleyecek iddiaların sahiplerinin bilerek ya da bilmeyerek tedbirleri tehlikeye attığını dile getirdi. Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu kontrol, siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Apaçık şekilde paylaştığımız bilgiler size 'bu iş bitti' dedirtmesin. Tedbirleri uygularsak, ölüm oranı düşüyor, kesin olan budur. Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor, kesin olan budur. Hiçbir iyimser cümle, hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir, mücadele azmi vermelidir" diye konuştu.

'SON 24 SAATTE 117 HASTAMIZI KAYBETTİK'

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri, şu sözlerle açıkladı:

"Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. Bu sonuçlara göre; 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün, düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler, hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814, bunların 985'inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda, hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte, iyileşen hasta sayımız bugün 16 bin 477'ye ulaştı."

'YÜZDE 30 DOLULUKLA HİZMET VERİYORUZ'

Koca, Türkiye'de salgın başlar başlamaz hastanelerdeki tedavisi daha sonra yapılabilecek hastaların, tedavilerinin ertelendiğini söyledi. Bu sayede, hastanelerde ciddi bir rahatlama sağlandığını aktaran Koca, pandemiye rağmen, servis ve yoğun bakım odalarının pandemiden önceki kadar bile dolu olmadığını belirterek, "Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'deki hiçbir sonuç, arka planını bilen için sürpriz değil. Dünyanın pek çok ülkesinde ise hastaların maalesef stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. Üstelik özellikle Avrupa ülkelerinde OECD ortalaması, Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Biz bu dönemde yatak sayımız OECD ortalamasının neredeyse yarısında olmasına rağmen biz halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu hastanelerdeki yükü ne kadar hafiflettiğimizi ve tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. Türkiye'de her 3 servis yatağından sadece 1 tanesi doldur, 2 tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakımı yapıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok iyi anlaşılacak" diye konuştu.

'RAKAMLAR ETKİLİ BİR TEDAVİ UYGULADIĞIMIZI KANITLAMAKTADIR'

Bakan Koca, koronavirüs vakalarının pnömoniye (zatürre) dönüşüm oranının yüzde 60'tan yüzde 12'ye düştüğünü açıkladı. Koca, ülkelere göre koronavirüsten ölüm oranlarının ABD'de yüzde 5.3, İspanya'da yüzde 10.5, İtalya'da 13.2, Almanya'da 3.5, Birleşik Krallık'ta 13.5, Fransa'da 17.3, Çin'de 5.5, Belçika'da 14.7 ve Türkiye'de yüzde 2.3 olduğunu belirtti. Koca, "Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır" dedi.

'HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 8'İ 60 YAŞINDAN KÜÇÜK VE SAĞLIKLI BİREYLER'

Koronavirüsün 60 yaşın altındaki sağlıklı bireylerde de can kayıplarına neden olduğunu aktaran Koca, "Bu salgında kimse 'Bana bir şey olmaz' deme gücüne sahip değildir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka herhangi bir hastalığı olmayan kişilerdir. Koronavirüs bu sağlıklı kişileri de yenmiştir. Dolayısıyla bu anlamda, tedbiri her yaş grubunda elden bırakmamak gerekiyor. Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara umamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır" diye konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:05 Kaynak: DHA

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