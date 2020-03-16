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Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı.
6 saat önce
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:18 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var."
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