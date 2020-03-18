Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: '(Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından... - Son Dakika
Bakan Koca: "(Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Bakan Koca: "( Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı."
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı