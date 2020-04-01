Son Dakika › Güncel › Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını bildirdi. - Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını bildirdi.
6 saat önce
Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını bildirdi.
Bakan Koca, koronavirüs tespiti için test merkez sayısının 89'a çıkarılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:08 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır