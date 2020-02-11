Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. - Son Dakika

Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor.

6 saat önce

Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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