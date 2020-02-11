Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. - Son Dakika
Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor.
6 saat önce
Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı."
Son Dakika Koronavirüs salgını için ürküten sözler: Dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebilir Çinli uzman: Koronavirüs salgını nisan ayında sona erebilir Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi