Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artış gösterdiği illerde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun'un durumu il sağlık müdürleriyle birlikte istişare edildi.

UYARILARDA BULUNDU

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

5 İLDE VAKALAR ALARM VERİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarında 100 binde Antalya 95.10, Balıkesir 257.60, Kayseri 142.95, Kocaeli 138.39 ve Samsun 458.53 kişi ile bölgesinde riskli iller arasında yer alıyor.