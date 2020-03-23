Son Dakika › Politika › Bakan Koca: 'Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok.' - Son Dakika
Bakan Koca: "Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok."
6 saat önce
Bakan Koca: "Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok."
Bakan Koca: "Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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