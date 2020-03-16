Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren... - Son Dakika

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Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren...
6 saat önce
Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:14 Kaynak: AA
Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.
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