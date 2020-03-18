Son Dakika › Güncel › Bakan Koca; Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik - Son Dakika
Bakan Koca; Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik
6 saat önce
Bakan Koca; Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
Bakan Koca; Koronavirüsle mücadelemizde ilk hastamızı kaybettik
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi: Okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi