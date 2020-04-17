Bakan Koca: Koronavirüste can kaybı 1769 oldu (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Koronavirüste can kaybı 1769 oldu (2)- Yeniden - Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüste can kaybı 1769 oldu (2)- Yeniden

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 40 bin 270 koronavirüs testinden 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının ise 1769'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca: Koronavirüste can kaybı 1769 oldu (2)- Yeniden, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 40 bin 270 koronavirüs testinden 4 bin 353'ünün pozitif çıktığını, 126 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının ise 1769'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından bu yaş grubunda pozitif vaka oranının yüzde 30'dan yüzde 18'e düştüğünü aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemi ile yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, tedbirlerin daha sıkı tutulması gerektiğini belirterek vatandaşları virüsü sokaktan alıp, eve taşımamaları konusunda uyardı. Bakan Koca, bu süreçte sokağa çıkmayanların bu savaşın görünmeyen kahramanları olduğunu bildirerek filyasyon yöntemiyle yayılımın önünün kesildiğini, filyasyon oranının yüzde 97,5'e ulaştığını söyledi.

'65 YAŞ ÜSTÜ POZİTİF ORANI YÜZDE 30'DAN YÜZDE 18'E DÜŞTÜ'

Bakan Koca, hastalıkta erken tedavinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken tedaviye başladık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük. Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastanın zatürreye dönüşme hızıdır. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entübasyona da yansımıştır. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü."

Bakan Koca, vaka artış hızında düşüş olduğunu, önümüzdeki günlerde plato oluşmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

'TOPLAM CAN KAYBI 1769'

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu da açıklayarak, "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bugün eklenen 4 bin 353 vaka ile toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 vatandaşımız Covid-19'u yendi. Bugün vefat sayısı 126, toplam vefat sayısı 1769. Artan test sayımıza rağmen vaka sayımız azalıyor. Yoğun bakım hastamız azalıyor. İyileşip taburcu olan hasta sayımız hızla artıyor. Diğer ülkelerden farklıyız. Hastanelerimizin çok yoğun olduğunu düşünüp, belirtilerinizi göz ardı etmeyin, başvurun. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız, akciğer iltihabına yol açabilir. Yoğun bakım ve entübasyon desteğini zorunlu kılabilir. Halen yoğun bakımda olan hastalarımızın, şikayeti olduğu halde geç başvurduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

'23 NİSAN GÜNDEME GELMEDİ'

Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Koca, Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağına ilişkin tavsiyesi olup olmadığı ve 23 Nisan'ın hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin, "Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurulu. 23 Nisan'la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir" dedi.

'SEPTOMU VARSA BİZİM İÇİN ŞÜPHELİ'

Bakan Koca, akciğer tomografisi sonucuna göre hastalara pozitif teşhisi konulup konulmadığına ilişkin "Süreci başından beri bilim kurulumuzun öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Hangi hastanın şüpheli görüleceği, Covid'li olduğu gün be gün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım. Hem şüpheli vakayı hem tedaviyi sürekli güncelleyen tüm Türkiye'de hekim arkadaşların, kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil, herkesin bir hastaya ne zaman test yapılması, ne zaman entübe edilmesi gibi konular stabilize edildi. Şırnak'taki hekim de Kars'taki hekim de, hastaya yaklaşımı bilim kurulu tarafından rehber eşliğinde stabilize edildi. Semptomu varsa, hastayı şüpheli görüyoruz. Tomografide bulgu olma durumu zorunlu değil. Temaslı ve semptomu varsa bizim için o da şüpheli. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN UMUDU İLE OYNANMAZ'

Bakan Koca, Prof.Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı ilaç paylaşımına ilişkin de "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bunda fayda görülen bir ilaç. Burada Covid-19'la ilgili, bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların da başladığını da biliyoruz. Biz Türkiye'de hem aşı hem de tedaviyle ilgili, Covid-19'a özel, tüm çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de '23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun' dedik. Oradan bize gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi, klinik araştırma yapılır ve devamında da ne yapılırsa yapılırdı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:43 Kaynak: DHA

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